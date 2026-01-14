Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"
Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В смонтированном состоянии.
Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 1/2"). В комплекте: катушка для шланга «Premium» HR 7.300, с настенным кронштейном, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), распылителем для полива, 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. В смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 15 м 1/2 "PrimoFlex ®
3 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|4,91
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,79
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 460 x 510
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео