Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В смонтированном состоянии.

Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 1/2"). В комплекте: катушка для шланга «Premium» HR 7.300, с настенным кронштейном, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), распылителем для полива, 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. В смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 15 м 1/2 "PrimoFlex ®
3 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 4,91
Вес (с упаковкой) (кг) 5,79
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 460 x 510

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

Видео

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова