Компактная автоматическая катушка CR 7.220

Катушка для шланга Premium CR 7.220 Automatic с автоматическим втягиванием и легким вытягиванием шланга. Функция поворота в диапазоне от 0° до 180°, регулируемый фиксатор при повороте, компактный настенный держатель.

Благодаря компактной катушке для шланга Premium CR 7.220 Automatic, шланги быстро и легко сматываются и не путаются. Сматывание шланга происходит автоматически и абсолютно равномерно. Кроме этого, автоматическая система сматывания шланга оснащена встроенным тормозом для шланга, позволяющим контролировать процесс сматывания. Плоский настенный держатель и небольшие размеры обеспечивают компактное хранение катушки. А практичный угловой фиксатор позволяет индивидуально регулировать угол поворота в диапазоне от 0° до 180°. Для эффективной защиты стен и окружающих предметов.

Особенности и преимущества
С высококачественным шлангом 1/2", без содержания фталатов (< 0,1 %) длиной 20 м (плюс 2 м)
Распылитель
1 коннектор
1 коннектор с аквастопом
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Удобное хранение аксессуаров
Готов к использованию
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 10,771
Вес (с упаковкой) (кг) 11,85
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 506 x 420

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
