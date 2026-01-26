Готовый к использованию комплект тележки для шланга HT 80 M включает в себя: металлические тележки HT 80 М, 20 м шланга PrimoFlex ® Plus (1/2 "), один пистолет Plus, четыре универсальных коннектора для шланга (три без , один с Аква Стопом) и один 3/4 "резьбой . Тележка для шланга идеально подходит для _ средних и больших площадей и садов. Тележка для шланга HT 80 M с очень надежной, нержавеющий стальной рамой и барабаном. Регулируемая по высоте руама с эргономичной нескользящей ручкой для простоты использования. Другие особенности: направляющая шланга, плавный ход рукоятки и угловые коннекторы. Все, что Вам нужно для идеального сада. Kärcher инновационные системы для хранения шланга устанавливают новые стандарты в функции, дизайн и качество.