Металлическая тележка для шланга HT 80 М/Kit со шлангом 1/2 25м
Металлическая тележка для шланга HT 80 М/Kit со шлангом 1/2 25м. Включает в себя: металлические тележки HT 80 М, 20 м шланга PrimoFlex ® Plus (1/2 "), один пистолет Plus, четыре универсальных коннектора для шланга (три без , один с Аква Стопом) и один 3/4 "резьбой. Все, что Вам нужно для идеального сада.
Готовый к использованию комплект тележки для шланга HT 80 M включает в себя: металлические тележки HT 80 М, 20 м шланга PrimoFlex ® Plus (1/2 "), один пистолет Plus, четыре универсальных коннектора для шланга (три без , один с Аква Стопом) и один 3/4 "резьбой . Тележка для шланга идеально подходит для _ средних и больших площадей и садов. Тележка для шланга HT 80 M с очень надежной, нержавеющий стальной рамой и барабаном. Регулируемая по высоте руама с эргономичной нескользящей ручкой для простоты использования. Другие особенности: направляющая шланга, плавный ход рукоятки и угловые коннекторы. Все, что Вам нужно для идеального сада. Kärcher инновационные системы для хранения шланга устанавливают новые стандарты в функции, дизайн и качество.
Особенности и преимущества
Удобная ручка для вращения катушки
Регулируемая по высоте ручка
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Направляющая шланга
- Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 20 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|8,443
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,733
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|420 x 570 x 853
DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scope of supply
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1
- Распылитель: 1 шт.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Области применения
- Полив сада
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для полива больших садово-огородных участков.