Тележка со шлангом 20м HT 4.500 Kit 1/2"
Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м ½" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Угловой штуцер для подсоединения шланга
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйной трубки и штанги)
- Улучшенная мобильность передвижения
Удобная ручка для вращения катушки
- Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 20 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|4,927
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,02
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|440 x 485 x 857
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео