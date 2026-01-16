Тележка со шлангом 20м HT 4.500 Kit 1/2"

Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м ½" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Угловой штуцер для подсоединения шланга
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйной трубки и штанги)
  • Улучшенная мобильность передвижения
Удобная ручка для вращения катушки
  • Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
Регулируемая по высоте ручка
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Пропускная способность шланга (м) макс. 20 (1/2")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 4,927
Вес (с упаковкой) (кг) 5,02
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 440 x 485 x 857

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
