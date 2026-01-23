Тележка со шлангом HT 3.420
Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе.
Тележка идеально подойдет для полива участков средних размеров. В комплекте все необходимое для полива. Шланг 20 метров 5/8", наконечник для полива, адаптер для крана с уменьшением до 1/2" и два коннектора, один из которых с аквастопом. Тележка может вмещать 40 метров шланга 1/2", 30 метров шланга 5/8" или 20 метров шланга 3/4".
Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м 5/8" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
- Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
- Хранение с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 20 (5/8")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|5,36
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,438
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 450 x 700
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Спиливание небольших деревьев
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента