Выступ на земле
Наземный штырь для катушек шланга Kärcher позволяет гибко размещать их в любом месте в саду. Катушка шланга может поворачиваться на 360° на этом штыре для максимальной свободы перемещения.
Наземный штырь можно установить в любом месте. Он просто вкручивается в землю и обеспечивает крайне устойчивое крепление благодаря прочному металлическому штырю. Благодаря встроенному уровню на штыре, его можно установить даже на неровной поверхности. Благодаря инновационной технологии FlexChange катушка шланга легко устанавливается на штырь без использования инструментов. Благодаря возможности поворота на 360°, шланг может достигать любого уголка сада, обеспечивая максимальную свободу движения при поливе.
Особенности и преимущества
УровеньВстроенный уровень позволяет вкручивать наземный штырь строго вертикально, даже на неровной поверхности.
Катушка для садового шланга с возможностью поворота на 360°Установленная на наземном штыре катушка для шланга может вращаться на 360° вокруг своей оси, что обеспечивает удобный полив в любом уголке сада без заламывания шланга.
Простота монтажаНаземный штырь легко вкручивается в землю в нужном месте с помощью двух отверток, используемых как рычаги.
Надёжное крепление
- Прочный металлический штырь обеспечивает крайне стабильное крепление в земле.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,03
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|190 x 190 x 487
Видео
Области применения
- Сад
- Газон
- Цветочные клумбы, овощные грядки