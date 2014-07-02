Комплект: распылительная насадка Base с контрольным клапаном и соединители

Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Универсальный коннектор Plus с аквастопом 2.645-194.0
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,104
Вес (с упаковкой) (кг) 0,146
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 165 x 41 x 41

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Комплект: распылительная насадка Base с контрольным клапаном и соединители
Комплект: распылительная насадка Base с контрольным клапаном и соединители
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова