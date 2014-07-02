Комплект: распылительная насадка Base с контрольным клапаном и соединители
Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Универсальный коннектор Plus с аквастопом 2.645-194.0
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,104
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,146
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|165 x 41 x 41
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения