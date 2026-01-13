Штанга для полива Plus, 6 типов струи

Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные рсатения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использывать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче.

Особенности и преимущества
Штанга для полива Plus, 6 типов струи: 6 типов струи
Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
Штанга для полива Plus, 6 типов струи: Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛ
Для простого и удобного использования
Штанга для полива Plus, 6 типов струи: Подвижные форсунки (180°)
Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Удобное хранение на открытом крюке
  • Удобное хранение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,38
Вес (с упаковкой) (кг) 0,406
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 850 x 150 x 66

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
  • Вид струи: вертикальная веерная
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности
