Штанга для полива Plus, 6 типов струи
Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные рсатения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использывать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче.
Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные рсатения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использывать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче.
Особенности и преимущества
6 типов струиГибкость в применении и широкие функциональные возможности.
Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛДля простого и удобного использования
Подвижные форсунки (180°)Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Удобное хранение на открытом крюке
- Удобное хранение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,38
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,406
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|850 x 150 x 66
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
- Вид струи: вертикальная веерная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Спиливание небольших деревьев
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента