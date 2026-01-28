Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m

Садовый шланг Performance Plus 5/8" длиной 50 метров, изготовленный из сверхпрочного многослойного материала. Гибкий и чрезвычайно устойчив к перегибам для постоянного потока воды.

Высококачественный и многослойный материал с улучшенной текстурой делает новый садовый шланг Kärcher Performance Plus сверхпрочным, гибким и чрезвычайно устойчивым к перегибам. Это не только делает его более удобным в руке, но и обеспечивает постоянный поток воды из шланга. Погодное стойкое анти-УФ внешнее покрытие 50-метрового садового шланга защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Этот новый продукт от Kärcher диаметром 5/8" также обладает впечатляющей температурной стойкостью от -20 до +60 °C, а также давлением разрыва 40 бар. Более того, прочный и качественный шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца, что означает, что он абсолютно не содержит вредных для здоровья человека веществ. 50-метровый шланг Performance Plus 5/8" идеально подходит для полива средних и больших садов и других площадок. Kärcher поставляет шланг с 15-летней гарантией.

Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
  • Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
50 м
  • Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 40 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 50
Цвет Черный
Вес (кг) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 8,04
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 190
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для полива больших садово-огородных участков.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова