Инновационный шланг от Kärcher: сверхгибкий и устойчивый к перегибам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 50 м. С технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium.

Performance Premium 5/8" от Kärcher — это не обычный садовый шланг. Изготовленный из инновационного тканого материала с технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium, он предлагает максимальную прочность, гибкость и устойчивость к перегибам. Таким образом, шланг обеспечивает непрерывный поток воды при поливе средних и больших садов и других площадок. Кроме того, погодоустойчивое анти-УФ внешнее покрытие защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Именно поэтому Kärcher предоставляет впечатляющую 18-летнюю гарантию. Шланг Performance Premium длиной 50 метров также отличается высокой экологичностью и безопасностью благодаря отсутствию фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца. Дополнительные эксплуатационные характеристики включают давление разрыва 35 бар и впечатляющую температурную стойкость от -20 до +60 °C.

Особенности и преимущества
Гарантия 18 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
50 м
  • Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 40 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Karcher Premium с технологией защиты от скручивания
  • Гибкий и устойчивый к перегибам - для оптимального потока воды без образования петель.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 50
Цвет Черный
Вес (кг) 9,5
Вес (с упаковкой) (кг) 9,54
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 210
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для полива больших садово-огородных участков.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

