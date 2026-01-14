Комплект со шлангом 1/2, 15 м, держателем для шланга и соединителями

Набор шланга с держателем, 15 м шланга PrimoFlex ® (1/2 "), форсунки, 1" разъем для крана с резьбой до 3/4 ", универсальный коннектор для шланга, универсальный коннектор с аква-стопом.

Особенности и преимущества
Шланг 15 м 1/2 "PrimoFlex ®
Набор идеально подходит для использования в качестве подающего шланга высокого давления
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Держатель для шланга
  • Для практичного хранения
Распылитель с телескопической штангой
  • Струю можно изменить от жесткой до мягкой
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 15
Размер резьбы G1
Цвет Желтый
Вес (кг) 2,02
Вес (с упаковкой) (кг) 2,059
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 260 x 110

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Совместимая техника
