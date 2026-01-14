Комплект со шлангом 1/2, 15 м, держателем для шланга и соединителями
Набор шланга с держателем, 15 м шланга PrimoFlex ® (1/2 "), форсунки, 1" разъем для крана с резьбой до 3/4 ", универсальный коннектор для шланга, универсальный коннектор с аква-стопом.
Набор шланга с держателем, 15 м шланга PrimoFlex ® (1/2 "), форсунки, 1" разъем для крана с резьбой до 3/4 ", универсальный коннектор для шланга, универсальный коннектор с аква-стопом.
Особенности и преимущества
Шланг 15 м 1/2 "PrimoFlex ®
Набор идеально подходит для использования в качестве подающего шланга высокого давления
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Держатель для шланга
- Для практичного хранения
Распылитель с телескопической штангой
- Струю можно изменить от жесткой до мягкой
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|15
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|2,02
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,059
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 260 x 110
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная