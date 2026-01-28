Шланг Performance Plus 1/2" -50m

Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар.Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.

Изюминкой нового 50-метрового садового шланга Performance Plus диаметром 1/2" является его состав из высококачественного многослойного материала. С одной стороны, он чрезвычайно устойчив к перегибам, что делает шланг особенно прочным и долговечным. С другой стороны, шланг заметно лучше лежит в руке. Наружный анти-УФ-слой защищает материал при любых погодных условиях, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Кроме того, шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - и, следовательно, безвреден для здоровья. Шланг выдерживает давление до 45 бар и температуру от -20 до + 60 ° С. Если вы хотите орошать средние и большие по площади территории и сады, то садовый шланг Performance Plus является идеальным решением.

Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
  • Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
50 м
  • Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 45 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 50
Цвет Черный
Вес (кг) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 6,54
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 170
Шланг Performance Plus 1/2" -50m
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для полива больших садово-огородных участков.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова