Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)

Высококачественный садовый шланг от Kärcher: новый Performance Plus 5/8" длиной 25 м. Невероятно гибкий и стойкий к изломам для стабильного расхода воды. Выдерживает давление до 40 бар.

Абсолютно образцовый полив: с высококачественным садовым шлангом Performance Plus 5/8" длиной 25 м, идеально подходящим для полива небольших и средних садов и других участков. Выполнен из высококачественных многослойных текстильных материалов, приятных на ощупь: Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Кроме этого, шланг лучше лежит в руке и отличается невероятной прочностью, гибкостью и стойкостью к изломам – для стабильного расхода воды. Даже экстремальные температуры – от −20 до +60 °C – не причинят ему никакого вреда. Выдерживает давление до 40 бар. С точки зрения безопасности для здоровья этот экологичный шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца также не внушает сомнений. Именно поэтому наша гарантия на него составляет 15 лет.

Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
  • Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
25 м
  • Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 40 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 25
Цвет Черный
Вес (кг) 4
Вес (с упаковкой) (кг) 4,04
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 360 x 360 x 115
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
