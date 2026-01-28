Шланг Performance Premium 1/2"-50m
Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.
Шланг Performance Premium 1/2 "от Karcher - это не обычный садовый шланг. Он изготовлен из инновационного материала с анти-торсионной технологией Karcher Premium, он обеспечивает максимальную прочность, гибкость и устойчивость к перегибам. Таким образом, шланг обеспечивает непрерывный поток воды при поливе небольших и средних по площади территорий и садов. Кроме того, он имеет защитный от атмосферных воздействий анти-УФ-слой и непрозрачный средний слой, который предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг Performance Premium, длина которого составляет 50 метров, благодаря отсутствию фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца экологичен и безопасен для здоровья. Давление на разрыв 45 бар и термостойкость от -20 до +60 ° C.
Особенности и преимущества
Karcher Premium с технологией защиты от скручивания
- Гибкий и устойчивый к перегибам - для оптимального потока воды без образования петель.
50 м
- Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 45 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
- Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
- Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 18 лет
- Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,04
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 170
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4 patio cleaner
- PCL 6
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для полива больших садово-огородных участков.