Шланг PrimoFlex® 1/2" - 15 m

Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.

Шланг PrimoFlex® высокого качества диаметром 1/2 дюйма и длиной 15 м идеально подходит для полива небольших и средних площадей и садов. Трехслойный садовый шланг с устойчивым к давлению тканым армированием не содержит фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца, то есть он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья человека. Погодостойкий анти-УФ-наружный слой защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Разрывное давление составляет 22 бар. Водяной шланг также может похвастаться впечатляющей термостойкостью от 0 до +40 °C. Мы предоставляем 12-летнюю гарантию на этот гибкий садовый шланг. Садовые шланги в линейке полива Kärcher исключительно гибкие, прочные и устойчивые к перегибам. Преимущества очевидны: длительный срок службы и простота в использовании. Kärcher: мудрый выбор для ваших потребностей в поливе.

Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
  • Износостойкость
Три слоя
  • Устойчив к перегибам
Давление разрыва 22 бар
  • Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца.
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Гарантированная надежность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 15
Цвет Желтый
Вес (кг) 1,65
Вес (с упаковкой) (кг) 1,679
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 294 x 294 x 121
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

