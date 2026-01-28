Шланг PrimoFlex® 1/2" - 15 m
Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.
Шланг PrimoFlex® высокого качества диаметром 1/2 дюйма и длиной 15 м идеально подходит для полива небольших и средних площадей и садов. Трехслойный садовый шланг с устойчивым к давлению тканым армированием не содержит фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца, то есть он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья человека. Погодостойкий анти-УФ-наружный слой защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Разрывное давление составляет 22 бар. Водяной шланг также может похвастаться впечатляющей термостойкостью от 0 до +40 °C. Мы предоставляем 12-летнюю гарантию на этот гибкий садовый шланг. Садовые шланги в линейке полива Kärcher исключительно гибкие, прочные и устойчивые к перегибам. Преимущества очевидны: длительный срок службы и простота в использовании. Kärcher: мудрый выбор для ваших потребностей в поливе.
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Износостойкость
Три слоя
- Устойчив к перегибам
Давление разрыва 22 бар
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца.
- Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная надежность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|15
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|1,65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,679
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|294 x 294 x 121
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента