Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m

Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.

Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1/2" и длиной 25 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 24 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). На него предоставляется 12-летняя гарантия. Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, что обеспечивает удобство в обращении и долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
  • Долговечность
3 слоя
  • Устойчивый к перегибам
Давление разрыва 22 бар
  • Гарантированная прочность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная прочность
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантированная прочность и долговечность
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Гарантированная прочность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 25
Цвет Желтый
Вес (кг) 2,75
Вес (с упаковкой) (кг) 2,779
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 289 x 289 x 142
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

