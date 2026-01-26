Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м
Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.
Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1" и максимальной длиной 50 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), а также кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 20 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, благодаря чему гарантируются удобство в обращении и долгий срок службы.
Особенности и преимущества
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Очень надежный.
Без содержания кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Очень долговечный.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Очень надежный.
Пометрово (только в некоторых магазинах). В интернет-магазине продается только бухтой.
- Шланг можно отрезать по индивидуальному заказу.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,36
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 580 x 240
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента