Конектор двухсторонний для быстросъемного соединения шлангов
Двухсторонний коннектор для соединения двух шлангов. Этот высококачественный универсальный коннектор подходит для всех стандартных садовых шлангов, имеет эргономичный дизайн, удобство в использовании. Двухсторонний коннектор совместим с тремя наиболее широко используемых диаметрами шлангов и всеми доступными клик-системами.
Особенности и преимущества
Надежный дизайн
- Гарантированная надежность
Для подключения 2 шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,009
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,026
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|51 x 36 x 36