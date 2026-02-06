Коннектор с внутренней резьбой и функцией Aqua Stop

Оптимальное решение для присоединения к шлангам с резьбой: коннектор с функцией Aqua Stop и внутренней резьбой 3/4'' GHT (американской).

Благодаря системе стыкового соединения коннектор с внутренней резьбой 3/4'' GHT (11,5 TPI) быстро и легко соединяется со снабженными резьбой шлангами или отсоединяется от них. Функция Aqua Stop автоматически прерывает поток воды при отделении шланга от ее потребителя. Этот коннектор прекрасно подходит для присоединения садового шланга к аппарату высокого давления Kärcher.

Особенности и преимущества
Встроенные ручки и эргономичный дизайн
  • Простота в использовании.
Клик-система
  • Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,027
Вес (с упаковкой) (кг) 0,031
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 56 x 43 x 43
Коннектор с внутренней резьбой и функцией Aqua Stop
