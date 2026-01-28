Пылесос для сбора золы и пепла AD 2 *EU

Особенности и преимущества
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопки
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопки
Для стабильной силы всасывания Подходит для всасывания больших объемов грязи
Система фильтрации (огнестойкая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
Система фильтрации (огнестойкая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
Простота опустошения и очистки мусоросборника без контакта с грязью. Быстрое и удобное извлечение всей системы фильтрации.
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Изогнутая ручная насадка
  • Для тщательной очистки всех углов и труднодоступных мест в каминах
Система блокировки "Pull&Push"
  • Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера
Большой держатель для кабеля
  • Для удобной и безопасной укладки соединительного кабеля.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 600
Мощность всасывания (Вт) 140
Разрежение (мбар) макс. 210
Расход воздуха (л/с) макс. 40
Объем мусоросборника (л) 14
Материал контейнера для мусора Металл
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) 82
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,62
Вес (с упаковкой) (кг) 7,172
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 345 x 330 x 440

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.2 м
  • Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
  • Фильтр для крупных частиц грязи.
  • Фильтр для крупного мусора: Металл

Оснащение

  • Функция очистки фильтра
  • Удобная ручка на контейнере
  • Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Пространство для хранения мелких деталей
Пылесос для сбора золы и пепла AD 2 *EU
Области применения
  • Удаление золы
  • Камины, печи
  • Барбекю
