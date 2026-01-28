Пылесос для сбора золы и пепла AD 2 *EU
Особенности и преимущества
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопкиДля стабильной силы всасывания Подходит для всасывания больших объемов грязи
Система фильтрации (огнестойкая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусораПростота опустошения и очистки мусоросборника без контакта с грязью. Быстрое и удобное извлечение всей системы фильтрации.
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Изогнутая ручная насадка
- Для тщательной очистки всех углов и труднодоступных мест в каминах
Система блокировки "Pull&Push"
- Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера
Большой держатель для кабеля
- Для удобной и безопасной укладки соединительного кабеля.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|600
|Мощность всасывания (Вт)
|140
|Разрежение (мбар)
|макс. 210
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 40
|Объем мусоросборника (л)
|14
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|82
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,62
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,172
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
- Фильтр для крупных частиц грязи.
- Фильтр для крупного мусора: Металл
Оснащение
- Функция очистки фильтра
- Удобная ручка на контейнере
- Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
- Держатель для сетевого кабеля
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Удаление золы
- Камины, печи
- Барбекю