Чистый и здоровый сон возможен благодаря ручному дезинфицирующему пылесосу VCH 4 UVClean. В матрасах, подушках и другой мягкой мебели скапливаются миллионы пылевых клещей и бактерий, которые могут вызывать аллергические реакции и мешать полноценному отдыху, поэтому ограничиваться только видимой чистотой недостаточно. Аппарат VCH 4 UVClean позволяет эффективно удалять как видимые, так и невидимые загрязнения, обеспечивая глубокую очистку матрасов и текстильных поверхностей. В его работе сочетаются три высокоэффективные технологии: интенсивная вибрация выбивающего валика освобождает из волокон ткани глубоко забившиеся частицы грязи, кожные чешуйки и пылевых клещей, выводя их на поверхность; мощный электродвигатель создает сильный поток воздуха и надежно собирает все отделённые загрязнения в контейнер для мусора; встроенный источник коротковолнового ультрафиолетового излучения нейтрализует до 99,9 % бактерий и клещей, находящихся на поверхности. Такая комбинация технологий обеспечивает действительно глубокую, безопасную и эффективную очистку любых матрасов, подушек, мягкой мебели и других текстильных изделий, создавая в доме атмосферу свежести, гигиены и защиты от аллергенов.