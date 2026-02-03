Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano Complete

Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano – компактный и эффективный помощник для поддержания чистоты в доме, оснащенный инновационной системой определения степени загрязнения, умной системой регулировки силы всасывания и светодиодной подсветкой.

Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano – компактный и эффективный помощник в деле ежедневной уборки. Благодаря умной системе определения степени загрязнения и автоматической регулировке в зависимости от нее силы всасывания гарантируется эффективная очистка и оптимизируется время работы от одного заряда аккумулятора. На дисплее Clean Control отображается информация о заданном режиме уборки и степени загрязнения. Оснащение современным бесщеточным двигателем постоянного тока и оптимизированное уплотнение насадки для пола обеспечивают эффективное удаление пыли с любых поверхностей. Светодиодная подсветка насадки для пола позволяет увидеть даже самые незначительные загрязнения. Шарнир, поворачивающийся на 180°, обеспечивает высокую маневренность и легкое перемещение насадки в углах и вокруг предметов мебели. Многоступенчатая система HEPA-фильтрации, надежно задерживающая 99,9% всасываемых частиц (подтверждено испытаниями в соответствии с EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), гарантирует чистоту выпускаемого воздуха, благодаря чему пылесос VCS 3 Nano прекрасно подходит для аллергиков. Кроме того, он работает очень тихо (уровень шума менее 79 дБ), что особенно важно для семей с детьми и домашними животными. Удобный заряд аккумулятора осуществляется через разъем USB-C. Для экономии места аппарат можно хранить на настенном держателе.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano Complete: Технология Auto-Sense
Технология Auto-Sense
Умная функция определения степени загрязнения оптимизирует эффективность очистки в автоматическом режиме. Уровень загрязненности определяется автоматически, и в зависимости от него регулируется сила всасывания (3 ступени).
Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano Complete: Дисплей Clean Control
Дисплей Clean Control
На дисплее постоянно отображается информация о процессе уборки и состоянии аппарата – например, режим уборки, степень загрязнения пола (в автоматическом режиме) и заряд батареи. В автоматическом режиме на дисплее используется цветовой код для обозначения степени загрязнения. Бирюзовый цвет соответствует слабому, синий – среднему, а фиолетовый – сильному загрязнению.
Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano Complete: Поворотный шарнир (180°) и светодиодная подсветка
Поворотный шарнир (180°) и светодиодная подсветка
Пылесос VCS 3 Nano позволяет легко обходить любые препятствия и освещает самые темные углы – для тщательной уборки.
Компактность и очень малый вес
  • Благодаря малому общему весу (лишь около 2,3 кг) он идеально подходит, например, для уборки на лестницах или очистки потолков.
  • Аппарат особенно легок при использовании в варианте ручного пылесоса, его вес без принадлежностей составляет всего около 1,4 кг.
Эффективность фильтрации более 99,9 % за счет HEPA-фильтра
  • Свободное дыхание: чистота воздуха в помещениях благодаря использованию HEPA-фильтра.
  • Задержание 99,9 % частиц (по результатам испытаний по стандарту ЕС IEC 62885-4:2020/A1:2023) – идеальное решение для аллергиков.
  • Чистота и гигиена в доме – отсутствие пыли и аллергенов.
Эффективная турбощетка
  • Тщательная очистка любых напольных покрытий благодаря современной технологии насадок для пола с электроприводом.
  • Высокоэффективная технология уплотнения обеспечивает максимальную силу всасывания и эффективное удаление загрязнений – даже стойких.
  • Легкое удаление пыли, шерсти животных и крупного мусора с ковров, твердых напольных покрытий и мягкой мебели.
Высокоскоростной бесщеточный двигатель постоянного тока – мощный и долговечный
  • Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения и оптимальной силе всасывания.
  • Надежность и долговечность благодаря бесщеточному электроприводу – для обеспечения долгого срока службы пылесоса.
Низкий уровень шума (макс. 79 дБ)
  • Идеальное решение для семей с детьми и домашними животными – отсутствие интенсивного шума.
Три режима уборки – универсальность и эффективность
  • Режим eco! обеспечивает экономию электроэнергии (не менее 50 % по сравнению с автоматическим режимом) и время работы до 50 минут.
  • Автоматический режим для автоматической регулировки силы всасывания.
  • Режим Boost (максимальной мощности) для удаления стойких загрязнений – для безупречной чистоты.
Разъем USB-C и обширное оснащение
  • Совместимость с большинством зарядных устройств благодаря разъему USB-C.
  • Принадлежности для решения любых задач уборки: щелевая насадка, щеточная насадка для мебели или насадка для мягкой мебели.
  • Компактное хранение благодаря настенному держателю – идеальное решение для малогабаритных квартир и ограниченных пространственных условий.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 600
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / прим. 50 Обычный режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 10
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 240
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,2
Вес (с упаковкой) (кг) 4,47
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 250 x 224

Scope of supply

  • Тип фильтра HEPA: HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
  • Высокоэффективный фильтр: 1 шт.
  • Универсальная насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели
  • Держатель для аксессуаров.
  • Маленький настенный держатель

Оснащение

  • Зарядное устройство: Зарядный кабель 5 В - 12 В USB-C + адаптер (по 1 шт.)
  • Безмешковая система фильтрации
  • Насадка для мягкой мебели
  • Датчик запыленности

Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова