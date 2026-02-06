Робот-газонокосилка RCX 4
Робот-газонокосилка Kärcher RCX 4 обеспечивает полностью автоматическое скашивание газона на участках площадью до 1500 м² без ограничительных проводов. Навигация GPS с RTK и технология искусственного интеллекта гарантируют точное движение, распознавание препятствий и равномерный результат с регулировкой высоты среза от 2 до 6 см.
Беспроводная робот-газонокосилка Kärcher RCX 4 предназначена для автоматического скашивания газонной травы на участках площадью до 1500 м². Использование сигнала GPS, антенны RTK и камеры с технологией искусственного интеллекта обеспечивает навигацию без ограничительных проводов. Точное определение пространственного положения устройства позволяет ему двигаться параллельными траекториями и скашивать траву в минимальные сроки. Благодаря интеллектуальному алгоритму распознавания препятствий, включая деревья или ежей, робот поддерживает оптимальную дистанцию от них. Высота среза травы регулируется в диапазоне от 2 до 6 см. Дистанционное управление через мобильное приложение и распознавание поверхностей с применением технологий искусственного интеллекта позволяют роботу формировать план обрабатываемых зон с разделением на рабочие и запретные участки. Приложение позволяет выполнять индивидуальные настройки, включая задание графика кошения и параметров движения. Полный привод на все колёса обеспечивает преодоление уклонов до 60 % и аккуратные повороты без повреждения газона. Все основные параметры также можно контролировать и изменять на ЖК-дисплее устройства.
Особенности и преимущества
Навигация по GPS и RTK
- Не требуется ограничительный провод, благодаря чему отпадает необходимость в его длительной прокладке и выполнении других дополнительных работ.
- Связь со спутниками и антенна RTK позволяют определять положение с сантиметровой точностью и точно задавать рабочие зоны.
- План зоны скашивания составляется очень легко благодаря непосредственному дистанционному управлению роботом-газонокосилкой.
Камера с искусственным интеллектом
- 3D-стереокамера распознает различные поверхности, например газонные или каменные, и обеспечивает автоматическое составление плана зоны скашивания.
- Камера с технологией искусственного интеллекта распознает объекты и адаптирует поведение робота к встречающимся препятствиям. Он приближается к деревьям или кустам, но держится на безопасном расстоянии от живых существ.
- При слабом GPS-сигнале камера поддерживает навигацию для эффективного и безопасного перемещения робота-газонокосилки.
Перемещение параллельными дорожками
- Робот-газонокосилка движется параллельными дорожками, что обеспечивает максимальную эффективность скашивания. Расстояние между дорожками может задаваться индивидуально.
- Если на газоне не должно оставаться полос, можно настроить робота так, чтобы после каждого процесса кошения он изменял направление движения, или индивидуально определить необходимый угол скашивания.
Полный привод
- Благодаря 3 приводным колесам робот-газонокосилка способен двигаться по склонам (до 60 %) и скашивать на них траву.
- При перемещении по неровным поверхностям робот-газонокосилка может самостоятельно выходить из сложных ситуаций.
- Он способен преодолевать довольно высокие пороги, например, при переходе между двумя участками разной высоты.
Плавный поворот
- Комбинация приводных колес с поворачивающимся на 360° задним колесом обеспечивает плавный поворот робота, исключающий повреждение газона.
Датчик дождя
- При помощи датчика робот-газонокосилка определяет, не идет ли дождь, и при его наличии возвращается на базовую станцию и остается на ней до высыхания газона.
- Однако аппарат можно настроить так, чтобы он работал и в дождливую погоду, а также отрегулировать время ожидания.
ЖК-дисплей
- Большой ЖК-дисплей на корпусе робота-газонокосилки позволяет в любое время считывать информацию о его состоянии.
- Основные настройки можно выполнять непосредственно на аппарате с помощью дисплея.
Автоматический мультизональный график
- Робот-газонокосилка составляет индивидуальный график скашивания, зависящий от обрабатываемых площадей и их свойств, и затем регулярно следует ему.
- Можно определить различные зоны, между которыми робот будет самостоятельно целенаправленно перемещаться.
- График можно адаптировать к индивидуальным потребностям, например, исключить заезд робота в ту или иную зону в определенное время суток.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (м²)
|1500
|Тип косилочного механизма
|Свободно вращающиеся ножи
|Число лезвий
|3
|Рабочая ширина (см)
|22
|Высота среза травы (мм)
|20 / 60
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 60
|Применение кошения
|Мульчирование
|Технология навигации
|GPS / RTK / Камера с искусственным интеллектом
|Тип камеры
|3D-стерео
|Определение области скашивания
|GPS-локализация / Распознавание травы
|Минимальная ширина проезда (см)
|80
|Количество зон скашивания (шт.)
|макс. 10
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|75
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|18
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5
|Зарядный ток (A)
|3
|Уровень шума (дБ(А))
|60
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Черный
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|680 x 420 x 275
|Продолжительность работы от 1 заряда (мин)
|90
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,42
|Вес (с упаковкой) (кг)
|31
Scope of supply
- Зарядная станция
- Антенна RTK
- Колышки для крепления зарядной станции: 8 шт.
- Колышки для крепления антенны RTK: 4 шт.
- Винты для установки антенны RTK: 4 шт.
- Лезвия и винты газонокосилки: 9 шт.
Оснащение
- Система навигации: Систематическая обработка дорожками
- Запретные зоны
- Функция резки краев
- Сенсорная технология: Оптический датчик/ Датчик дождя/ Датчик подъема/ Датчик защиты от опрокидывания/ Датчик удара
- LoRa®
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Блокировка PIN-кода
- Обновление прошивки OTA
- Плавающий косилочный механизм
- Полный привод
- Дисплей
- Задержка из-за дождя
- Количество колес: 3 шт.
- Ручка для переноски
- Защита от кражи
