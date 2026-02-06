Робот-газонокосилка RCX 4

Робот-газонокосилка Kärcher RCX 4 обеспечивает полностью автоматическое скашивание газона на участках площадью до 1500 м² без ограничительных проводов. Навигация GPS с RTK и технология искусственного интеллекта гарантируют точное движение, распознавание препятствий и равномерный результат с регулировкой высоты среза от 2 до 6 см.

Беспроводная робот-газонокосилка Kärcher RCX 4 предназначена для автоматического скашивания газонной травы на участках площадью до 1500 м². Использование сигнала GPS, антенны RTK и камеры с технологией искусственного интеллекта обеспечивает навигацию без ограничительных проводов. Точное определение пространственного положения устройства позволяет ему двигаться параллельными траекториями и скашивать траву в минимальные сроки. Благодаря интеллектуальному алгоритму распознавания препятствий, включая деревья или ежей, робот поддерживает оптимальную дистанцию от них. Высота среза травы регулируется в диапазоне от 2 до 6 см. Дистанционное управление через мобильное приложение и распознавание поверхностей с применением технологий искусственного интеллекта позволяют роботу формировать план обрабатываемых зон с разделением на рабочие и запретные участки. Приложение позволяет выполнять индивидуальные настройки, включая задание графика кошения и параметров движения. Полный привод на все колёса обеспечивает преодоление уклонов до 60 % и аккуратные повороты без повреждения газона. Все основные параметры также можно контролировать и изменять на ЖК-дисплее устройства.

Особенности и преимущества
Навигация по GPS и RTK
  • Не требуется ограничительный провод, благодаря чему отпадает необходимость в его длительной прокладке и выполнении других дополнительных работ.
  • Связь со спутниками и антенна RTK позволяют определять положение с сантиметровой точностью и точно задавать рабочие зоны.
  • План зоны скашивания составляется очень легко благодаря непосредственному дистанционному управлению роботом-газонокосилкой.
Камера с искусственным интеллектом
  • 3D-стереокамера распознает различные поверхности, например газонные или каменные, и обеспечивает автоматическое составление плана зоны скашивания.
  • Камера с технологией искусственного интеллекта распознает объекты и адаптирует поведение робота к встречающимся препятствиям. Он приближается к деревьям или кустам, но держится на безопасном расстоянии от живых существ.
  • При слабом GPS-сигнале камера поддерживает навигацию для эффективного и безопасного перемещения робота-газонокосилки.
Перемещение параллельными дорожками
  • Робот-газонокосилка движется параллельными дорожками, что обеспечивает максимальную эффективность скашивания. Расстояние между дорожками может задаваться индивидуально.
  • Если на газоне не должно оставаться полос, можно настроить робота так, чтобы после каждого процесса кошения он изменял направление движения, или индивидуально определить необходимый угол скашивания.
Полный привод
  • Благодаря 3 приводным колесам робот-газонокосилка способен двигаться по склонам (до 60 %) и скашивать на них траву.
  • При перемещении по неровным поверхностям робот-газонокосилка может самостоятельно выходить из сложных ситуаций.
  • Он способен преодолевать довольно высокие пороги, например, при переходе между двумя участками разной высоты.
Плавный поворот
  • Комбинация приводных колес с поворачивающимся на 360° задним колесом обеспечивает плавный поворот робота, исключающий повреждение газона.
Датчик дождя
  • При помощи датчика робот-газонокосилка определяет, не идет ли дождь, и при его наличии возвращается на базовую станцию и остается на ней до высыхания газона.
  • Однако аппарат можно настроить так, чтобы он работал и в дождливую погоду, а также отрегулировать время ожидания.
ЖК-дисплей
  • Большой ЖК-дисплей на корпусе робота-газонокосилки позволяет в любое время считывать информацию о его состоянии.
  • Основные настройки можно выполнять непосредственно на аппарате с помощью дисплея.
Автоматический мультизональный график
  • Робот-газонокосилка составляет индивидуальный график скашивания, зависящий от обрабатываемых площадей и их свойств, и затем регулярно следует ему.
  • Можно определить различные зоны, между которыми робот будет самостоятельно целенаправленно перемещаться.
  • График можно адаптировать к индивидуальным потребностям, например, исключить заезд робота в ту или иную зону в определенное время суток.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (м²) 1500
Тип косилочного механизма Свободно вращающиеся ножи
Число лезвий 3
Рабочая ширина (см) 22
Высота среза травы (мм) 20 / 60
Преодолеваемый подъем (%) макс. 60
Применение кошения Мульчирование
Технология навигации GPS / RTK / Камера с искусственным интеллектом
Тип камеры 3D-стерео
Определение области скашивания GPS-локализация / Распознавание травы
Минимальная ширина проезда (см) 80
Количество зон скашивания (шт.) макс. 10
Время зарядки аккумулятора (мин) 75
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 18
Емкость аккумулятора (Ач) 5
Зарядный ток (A) 3
Уровень шума (дБ(А)) 60
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Черный
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 680 x 420 x 275
Продолжительность работы от 1 заряда (мин) 90
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,42
Вес (с упаковкой) (кг) 31

Scope of supply

  • Зарядная станция
  • Антенна RTK
  • Колышки для крепления зарядной станции: 8 шт.
  • Колышки для крепления антенны RTK: 4 шт.
  • Винты для установки антенны RTK: 4 шт.
  • Лезвия и винты газонокосилки: 9 шт.

Оснащение

  • Система навигации: Систематическая обработка дорожками
  • Запретные зоны
  • Функция резки краев
  • Сенсорная технология: Оптический датчик/ Датчик дождя/ Датчик подъема/ Датчик защиты от опрокидывания/ Датчик удара
  • LoRa®
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Блокировка PIN-кода
  • Обновление прошивки OTA
  • Плавающий косилочный механизм
  • Полный привод
  • Дисплей
  • Задержка из-за дождя
  • Количество колес: 3 шт.
  • Ручка для переноски
  • Защита от кражи

