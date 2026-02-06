Беспроводная робот-газонокосилка Kärcher RCX 4 предназначена для автоматического скашивания газонной травы на участках площадью до 1500 м². Использование сигнала GPS, антенны RTK и камеры с технологией искусственного интеллекта обеспечивает навигацию без ограничительных проводов. Точное определение пространственного положения устройства позволяет ему двигаться параллельными траекториями и скашивать траву в минимальные сроки. Благодаря интеллектуальному алгоритму распознавания препятствий, включая деревья или ежей, робот поддерживает оптимальную дистанцию от них. Высота среза травы регулируется в диапазоне от 2 до 6 см. Дистанционное управление через мобильное приложение и распознавание поверхностей с применением технологий искусственного интеллекта позволяют роботу формировать план обрабатываемых зон с разделением на рабочие и запретные участки. Приложение позволяет выполнять индивидуальные настройки, включая задание графика кошения и параметров движения. Полный привод на все колёса обеспечивает преодоление уклонов до 60 % и аккуратные повороты без повреждения газона. Все основные параметры также можно контролировать и изменять на ЖК-дисплее устройства.