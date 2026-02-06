Робот-пылесос с функцией влажной уборки RVC 3

Умный робот-пылесос Kärcher RVC 3 с интеллектуальной лидарной навигацией (LiDAR) и удобным управлением через приложение полностью берет на себя заботу о чистоте полов, автономно и систематически очищая твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, а при необходимости дополняя уборку легким влажным режимом для более эффективного удаления пыли.

Умный робот-пылесос Kärcher RVC 3 создан для того, чтобы упростить ежедневную уборку дома. Он самостоятельно и систематически очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, надежно собирая сухую грязь во встроенный пылесборник с помощью основной и боковых щеток и мощного всасывания. При необходимости RVC 3 может выполнять не только сухую, но и легкую влажную уборку, помогая эффективнее связывать пыль и поддерживать чистоту полов. Робот ориентируется в пространстве с помощью технологии LiDAR, автоматически создает карту помещений и позволяет задать индивидуальные настройки уборки для каждой комнаты — выбрать сухой или влажный режим либо полностью исключить отдельные зоны. При снижении уровня заряда аккумулятора RVC 3 автоматически направляется к зарядной станции для подзарядки. После завершения уборки робот самостоятельно возвращается на базу. Дополнительные датчики защищают устройство от падений, например с лестниц, а запуск и управление возможны через приложение, по индивидуальному расписанию или нажатием кнопки на корпусе, при этом робот при необходимости сообщает о своем состоянии с помощью голосовых уведомлений.

Особенности и преимущества
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RVC 3: Высокая сила всасывания
Высокая сила всасывания
Благодаря высокой силе всасывания 15 000 Па эффективно удаляется большинство видов загрязнений – даже перец, арахис или хлопья. Для каждой задачи чистки можно выбрать один из четырех различных режимов всасывания. Комбинированная уборка с использованием основной и боковой щеток обеспечивает особенно эффективную чистку пола во всем доме.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RVC 3: Легко освобождаемые от волос основная и боковая щетки
Легко освобождаемые от волос основная и боковая щетки
RVC 3 Comfort имеет специальное приспособление на держателе щетки, которое предотвращает запутывание волос в щетках. Это сокращает усилия пользователя на обслуживание. Специальная конструкция боковой щетки также предотвращает запутывание волос в ней. Специальное приспособление в виде зубцов гребня эффективно предотвращает запутывание волос в основной щетке.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RVC 3: Точная навигация
Точная навигация
Благодаря быстрой и надежной системе лидарной навигации (LiDAR) робот точно сканирует и картографирует помещения, что обеспечивает оптимальную ориентацию даже в темноте и гарантирует безопасное перемещение. 
Влажная уборка
  • Для лучших результатов чистки RVC 3 Comfort также может выполнять влажную уборку. При необходимости используйте моечный модуль с салфеткой из микроволокна, наполните бак для чистой воды и можете приступать к работе.
  • Робот можно использовать только для сухой уборки, только для влажной уборки или с двумя этими опциями вместе в комбинированном режиме уборки.
  • Чистящий бак «2 в 1» с пылесборником объемом 240 мл и баком для воды объемом 280 мл обеспечивает простоту эксплуатации и быструю замену. 
Датчик предотвращения падений
  • Датчики перепада высот надежно предотвращают падение RVC 3, например, с лестницы или порога.
  • Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Удобное управление через приложение по WLAN
  • Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
  • Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Защита информации и обновления
  • Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
  • Весь обмен данными между приложением на смартфоне и роботом-пылесосом с функцией влажной уборки осуществляется через облако с серверами, расположенными исключительно в Германии.
  • Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
  • Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
  • Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
  • Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Регулировка параметров очистки
  • Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
  • Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
  • RVC 3 самостоятельно запускает циклы уборки в соответствии с установленным расписанием.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач) 2,6
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 130
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) 45
Мусоросборник "2 в 1" (мл) 240
Бак для чистой воды "2 в 1" (мл) 280
Мощность всасывания (Па) макс. 15000
Уровень шума (дБ(А)) < 67
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) 2,76
Масса базовой станции (кг) 0,7
Вес (с упаковкой) (кг) 4,68
Высота робота-пылесоса (мм) 97
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 146 x 66 x 101

Scope of supply

  • Щетки
  • Боковая щетка: 1 x
  • Фильтр: 1 x
  • Моющий узел
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 1 x
  • Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды
  • Зарядная станция

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
Принадлежности
