Умный робот-пылесос Kärcher RVC 3 Comfort помогает освободить время для более приятных занятий, беря на себя регулярную уборку дома. Он полностью автономно и систематически очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, надежно собирая сухие загрязнения во встроенный пылесборник с помощью основной и боковых щеток и мощного всасывания. При необходимости RVC 3 Comfort дополняет сухую уборку легким влажным режимом, что позволяет эффективнее связывать пыль и удалять незначительные загрязнения. Благодаря лидарной технологии (LiDAR) робот точно ориентируется в пространстве, сканирует помещение и автоматически создает карту комнат. Через приложение для каждой комнаты можно задать индивидуальные параметры уборки. Встроенные датчики обеспечивают безопасную работу устройства и предотвращают падение, например со ступенек или лестниц. Запуск уборки осуществляется удобным способом — через приложение, по заранее заданному расписанию или нажатием кнопки на корпусе. В случае необходимости робот-пылесос информирует пользователя о своем состоянии с помощью голосовых сообщений. По завершении уборки или при необходимости прямо во время работы RVC 3 Comfort автоматически направляется к зарядной станции, входящей в комплект поставки, где самостоятельно опорожняет пылесборник и подзаряжает аккумулятор.