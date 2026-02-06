RVM 4 Комфорт
Робот-пылесос Kärcher RVM 4 Comfort с интеллектуальной лидарной навигацией сочетает мощную сухую и эффективную влажную уборку, распознает препятствия и ковры, автоматически регулирует мощность всасывания и после работы обслуживается на многофункциональной станции с очисткой пылесборника и уходом за падами.
Умный робот-пылесос Kärcher RVM 4 Comfort обеспечивает чистые полы каждый день, полностью автоматизируя процесс уборки. Он систематически очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, используя для сухой уборки вращающуюся основную щетку, боковую щетку и высокую мощность всасывания. Для влажной уборки предусмотрены два вращающихся диска с падами из микроволокна, при этом один из них выдвигается к краю, что позволяет эффективно удалять даже стойкие загрязнения. После первого ознакомительного прохода RVM 4 Comfort с помощью лидарного лазерного датчика автоматически создает карту помещений. Благодаря сдвоенному лазерному датчику и встроенной камере робот распознает и аккуратно объезжает пологие препятствия, такие как кабели или, например, носки. Дополнительные датчики обеспечивают безопасную работу и предотвращают падение устройства, в том числе со ступенек или лестниц. Ультразвуковой датчик распознает ковровые покрытия, после чего функция Auto-Boost автоматически регулирует мощность всасывания. В режиме влажной уборки робот либо объезжает ковры, либо автоматически приподнимает моющие диски. Многофункциональная станция обеспечивает промывку и сушку падов из микроволокна, а также автоматически опорожняет пылесборник робота. Управление RVM 4 Comfort осуществляется удобно и просто — через приложение, по заранее заданному графику или нажатием кнопки на корпусе. При необходимости робот-пылесос информирует пользователя о своем состоянии с помощью голосовых сообщений.
Особенности и преимущества
Точная навигация с использованием системы искусственного интеллектаБлагодаря двойному лазерному сенсору RVM 4 обнаруживает препятствия, объезжает их и не застревает, предотвращая возможные повреждения. Двойной лазерный сенсор также способен распознавать мелкие или плоские предметы, которые слишком малы для системы LiDAR (например, обувь, носки или кабели). Быстрая и надежная навигация LiDAR позволяет роботу точно сканировать и строить карту помещений, обеспечивая стабильную ориентацию даже в темноте.
Блок влажной уборки с вращающимися дисками
Распознавание ковров и повышение силы всасыванияRVM 4 Comfort автоматически распознает ковровые покрытия с помощью ультразвукового сенсора и отображает их на карте в приложении. При активированном режиме влажной уборки робот обходит ковры или поднимает мопы при проезде по ним. Функция Auto Boost автоматически увеличивает мощность всасывания на коврах для еще более эффективной уборки.
Датчик предотвращения падений
- Датчики предотвращают падение устройства с лестниц или выступов.
- Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
- Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
Удобное управление через приложение по WLAN
- Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
- Через приложение можно настроить множество параметров под индивидуальные предпочтения и управлять роботом дистанционно — даже находясь вне дома.
- Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
- Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
- Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Регулировка параметров очистки
- Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Самообслуживание через многофункциональную станцию
- Сообщение отображается, если бак для чистой воды пуст или не установлен, бак для грязной воды заполнен или не установлен, либо фильтр-мешок не установлен.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|14,4
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5,2
|Уровень шума (дБ(А))
|< 67
|Мощность всасывания (Па)
|макс. 15000
|Мусоросборник (мл)
|300
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|160 (обработка пылесосом)
|Производительность по площади (м²/ч)
|45
|Бак для чистой воды (многофункциональная станция) (л)
|2,5
|Бак для грязной воды (многофункциональная станция) (л)
|3
|Фильтр-мешок (многофункциональная станция) (л)
|2,3
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 / 240 / 50 / 60
|Размеры робота (Д x Ш x В) (мм)
|100
|Диаметр (мм)
|350
|Масса робота (кг)
|3,84
|Габариты многофункциональной станции (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 450 x 445,5
|Вес многофункциональной станции (кг)
|6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,094
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 100
Scope of supply
- Щетки
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Боковая щетка: 1 x
- Моющий узел
- Диски мопа: 2 шт.
Оснащение
- Датчики перепада высот
- Автономная уборка
- Датчик для ковров
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Голосовой вывод
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Лазерный датчик и камера
- Таймер: несколько таймеров
- Режим сухой уборки
- Режим влажной уборки
- Комбинированный режим (влажная и сухая уборка)
- Автономная уборка: Холодная вода
- Автоматическая сушка мопов: Горячая вода
- Автоматическая разгрузка собранной пыли
- Подметание вплотную к краям
- Выдвижной боковой моп для очистки краевых участков
- Автоматически выдвигающийся блок для влажной уборки
- Поднимающийся моп
- Материал фильтр-мешков: Флис
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом