Умный робот-пылесос Kärcher RVM 4 Comfort обеспечивает чистые полы каждый день, полностью автоматизируя процесс уборки. Он систематически очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, используя для сухой уборки вращающуюся основную щетку, боковую щетку и высокую мощность всасывания. Для влажной уборки предусмотрены два вращающихся диска с падами из микроволокна, при этом один из них выдвигается к краю, что позволяет эффективно удалять даже стойкие загрязнения. После первого ознакомительного прохода RVM 4 Comfort с помощью лидарного лазерного датчика автоматически создает карту помещений. Благодаря сдвоенному лазерному датчику и встроенной камере робот распознает и аккуратно объезжает пологие препятствия, такие как кабели или, например, носки. Дополнительные датчики обеспечивают безопасную работу и предотвращают падение устройства, в том числе со ступенек или лестниц. Ультразвуковой датчик распознает ковровые покрытия, после чего функция Auto-Boost автоматически регулирует мощность всасывания. В режиме влажной уборки робот либо объезжает ковры, либо автоматически приподнимает моющие диски. Многофункциональная станция обеспечивает промывку и сушку падов из микроволокна, а также автоматически опорожняет пылесборник робота. Управление RVM 4 Comfort осуществляется удобно и просто — через приложение, по заранее заданному графику или нажатием кнопки на корпусе. При необходимости робот-пылесос информирует пользователя о своем состоянии с помощью голосовых сообщений.