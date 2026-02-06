Ручной моющий пылесос FCV 3

Вертикальный моющий пылесос FCV 3 от Kärcher — это универсальное решение для ухода за твёрдыми напольными покрытиями и коврами. Оснащённый инновационной системой Xtra!Clean «3 в 1», он одновременно пылесосит, моет и сушит пол — экономя ваше время и силы. Работает до 30 минут от одного заряда, обеспечивая свободу передвижения без проводов. А в режиме Advanced!Power FCV 3 эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения. Надёжный помощник для безупречной чистоты вашего дома на каждый день.

Вертикальный моющий пылесос FCV 3 обеспечит сияющую чистоту в вашем доме! Благодаря инновационной функции Xtra!Clean этот аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры и даже собирать с пола жидкости. Благодаря этому обеспечивается значительное ускорение уборки — экономия времени достигает 50 %*. Три режима уборки — стандартный с подачей воды, сухой уборки и повышенной мощности Advanced!Power*** — гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий, т. е. гигиеническую чистоту. При этом энергии долговечного аккумулятора достаточно для продолжительной (до 30 минут) работы, что позволяет без перерывов очистить до 130 кв. м пола, а функция самоочистки облегчает очистку аппарата и исключает контакт с грязью.

Особенности и преимущества
Ручной моющий пылесос FCV 3: Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушка
Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушка
Уборка с экономией до 50 % времени* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом. 3 режима уборки для удаления загрязнений любых видов — даже стойкой грязи и больших объемов жидкостей. Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам. Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.
Ручной моющий пылесос FCV 3: Эффективная технология Hygienic!Spin
Эффективная технология Hygienic!Spin
Доказанное удаление 99 %** бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты. Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки. Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.
Ручной моющий пылесос FCV 3: Режим максимальной мощности Advanced!Power
Режим максимальной мощности Advanced!Power
Обеспечивает удаление даже самых стойких, присохших загрязнений за счет увеличения силы всасывания на 60 % и расхода воды на 20 % по сравнению со стандартным режимом. Полы мгновенно высыхают, и по ним можно ходить практически сразу после уборки.
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure
  • Многоступенчатая система фильтрации надежно защищает двигатель от влаги.
  • Превосходная фильтрация благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру, надежно улавливающему даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы.
  • В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Эффективный литий-ионный аккумулятор Comfort!Cell
  • Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения щетки и оптимальным результатам всасывания и влажной уборки.
  • Максимальная свобода движений и до 30 минут работы от одного заряда аккумулятора — идеальное решение для уборки площадей до 130 м².
  • Ускоренная и экологичная замена аккумулятора при его выходе из строя: экономия средств и охрана окружающей среды.
Удобство уборки благодаря светодиодному индикатору
  • Важная информация, например о режиме уборки или остаточном времени работы, всегда в поле зрения.
  • Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.
  • Легкость опорожнения и наполнения бачка и его очистка без контакта с грязью.
Гигиеничная функция самоочистки System!Clean
  • Эффективная функция самоочистки с частотой вращения щетки до 550 об/мин — для быстрой и удобной очистки аппарата без контакта с грязью.
  • Возможность практичного хранения аппарата с принадлежностями и одновременного заряда его аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) 130
Объем бака для чистой воды (мл) 800
Объем бака для грязной воды (мл) 425
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 160
Привод Щеточный мотор
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 240
Время высыхания очищенного пола (мин) 2
Напряжение аккумулятора (В) 21,6
Время работы аккумулятора (мин) макс. 30
Время зарядки аккумулятора (мин) 180
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,763
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1138 x 268 x 280

*
* Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
** По результатам испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией. /
*** Режим Advanced!Power удаляет даже самые стойкие засохшие загрязнения, увеличивая мощность всасывания на 60 процентов и расход воды на 20 процентов по сравнению с стандартным режимом.

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 1 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
  • Зарядная, парковочная и чистящая станция
  • Щетки
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
  • Губчатый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Двойная система фильтрации
  • Режим самоочистки
  • Стандартный режим
  • Режим мощности
  • Сухой режим
  • Указатель уровня заполнения бака для грязной воды
  • Колеса для транспортировки
Ручной моющий пылесос FCV 3
Ручной моющий пылесос FCV 3
Ручной моющий пылесос FCV 3

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Для очистки ковров с коротким ворсом
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
  • Жидкости
  • Шерсть животных
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова