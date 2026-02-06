Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual оснащена 36-вольтным бесщеточным электродвигателем и работает от двух 18-вольтных аккумуляторов, что обеспечивает высокую производительность и эффективное скашивание газонов площадью до 450 м². Благодаря малому весу косилка отличается высокой маневренностью, что позволяет легко управлять ею на неровной местности и обходить препятствия. Ширина захвата ножа составляет 37 см, а высота среза регулируется одной ручкой в пяти положениях в диапазоне от 25 до 65 мм, что позволяет адаптировать устройство к различным типам газона. Интеллектуальная система управления iPower автоматически регулирует скорость вращения ножа в соответствии с характеристиками травы, оптимизируя работу двигателя и расход заряда аккумулятора. Специальные гребенки способствуют точному скашиванию травы вдоль краев газона, обеспечивая равномерный результат. Косилочная система «2 в 1» позволяет выбрать между мульчированием, когда скошенная трава равномерно распределяется по газону как естественное удобрение (при условии установки мульчирующего клина), или сбором в травосборник объемом 40 литров, что уменьшает потребность в частом его опорожнении и обеспечивает непрерывную работу. Рукоятка регулируется по высоте для максимально комфортного пользования, а благодаря складной конструкции косилку можно удобно хранить, поскольку она занимает минимум места. Для удобной транспортировки предусмотрена большая и прочная ручка, что упрощает перенос по лестнице или через неровности местности. Газонокосилка совместима со всеми аккумуляторами Kärcher на платформе Battery Power 18 В, что обеспечивает универсальность использования и расширяет возможности питания устройства.