Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual
Работает от двух аккумуляторов 18 В для мощного двигателя 36 В в сочетании с шириной стрижки 37 см – отлично подходит для газонов площадью до 450 м².
Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual оснащена 36-вольтным бесщеточным электродвигателем и работает от двух 18-вольтных аккумуляторов, что обеспечивает высокую производительность и эффективное скашивание газонов площадью до 450 м². Благодаря малому весу косилка отличается высокой маневренностью, что позволяет легко управлять ею на неровной местности и обходить препятствия. Ширина захвата ножа составляет 37 см, а высота среза регулируется одной ручкой в пяти положениях в диапазоне от 25 до 65 мм, что позволяет адаптировать устройство к различным типам газона. Интеллектуальная система управления iPower автоматически регулирует скорость вращения ножа в соответствии с характеристиками травы, оптимизируя работу двигателя и расход заряда аккумулятора. Специальные гребенки способствуют точному скашиванию травы вдоль краев газона, обеспечивая равномерный результат. Косилочная система «2 в 1» позволяет выбрать между мульчированием, когда скошенная трава равномерно распределяется по газону как естественное удобрение (при условии установки мульчирующего клина), или сбором в травосборник объемом 40 литров, что уменьшает потребность в частом его опорожнении и обеспечивает непрерывную работу. Рукоятка регулируется по высоте для максимально комфортного пользования, а благодаря складной конструкции косилку можно удобно хранить, поскольку она занимает минимум места. Для удобной транспортировки предусмотрена большая и прочная ручка, что упрощает перенос по лестнице или через неровности местности. Газонокосилка совместима со всеми аккумуляторами Kärcher на платформе Battery Power 18 В, что обеспечивает универсальность использования и расширяет возможности питания устройства.
Особенности и преимущества
18 В + 18 В = 36 ВМощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов.
Мощный бесщеточный двигательУвеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
iPowerПовышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1
- Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
- Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
- Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза травы удобно регулируется одной ручкой в пределах от 25 до 65 мм (5 ступеней).
Косит до края газона
- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение двигателя (В)
|36
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|37
|Высота среза травы (мм)
|25 - 65
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|40
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|3500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 450 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 40 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,171
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Версия: Без аккумуляторов и зарядного устройства в комплектации
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Направляющая ручка, с регулируемой высотой
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон