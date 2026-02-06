Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual

Работает от двух аккумуляторов 18 В для мощного двигателя 36 В в сочетании с шириной стрижки 37 см – отлично подходит для газонов площадью до 450 м².

Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual оснащена 36-вольтным бесщеточным электродвигателем и работает от двух 18-вольтных аккумуляторов, что обеспечивает высокую производительность и эффективное скашивание газонов площадью до 450 м². Благодаря малому весу косилка отличается высокой маневренностью, что позволяет легко управлять ею на неровной местности и обходить препятствия. Ширина захвата ножа составляет 37 см, а высота среза регулируется одной ручкой в пяти положениях в диапазоне от 25 до 65 мм, что позволяет адаптировать устройство к различным типам газона. Интеллектуальная система управления iPower автоматически регулирует скорость вращения ножа в соответствии с характеристиками травы, оптимизируя работу двигателя и расход заряда аккумулятора. Специальные гребенки способствуют точному скашиванию травы вдоль краев газона, обеспечивая равномерный результат. Косилочная система «2 в 1» позволяет выбрать между мульчированием, когда скошенная трава равномерно распределяется по газону как естественное удобрение (при условии установки мульчирующего клина), или сбором в травосборник объемом 40 литров, что уменьшает потребность в частом его опорожнении и обеспечивает непрерывную работу. Рукоятка регулируется по высоте для максимально комфортного пользования, а благодаря складной конструкции косилку можно удобно хранить, поскольку она занимает минимум места. Для удобной транспортировки предусмотрена большая и прочная ручка, что упрощает перенос по лестнице или через неровности местности. Газонокосилка совместима со всеми аккумуляторами Kärcher на платформе Battery Power 18 В, что обеспечивает универсальность использования и расширяет возможности питания устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual: 18 В + 18 В = 36 В
18 В + 18 В = 36 В
Мощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual: Мощный бесщеточный двигатель
Мощный бесщеточный двигатель
Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 4-18 Dual: iPower
iPower
Повышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1
  • Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
  • Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
  • Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
  • Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Простая регулировка высоты среза
  • Высота среза травы удобно регулируется одной ручкой в пределах от 25 до 65 мм (5 ступеней).
Косит до края газона
  • Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
  • Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение двигателя (В) 36
Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 37
Высота среза травы (мм) 25 - 65
Регулировка высоты среза 5x
Емкость контейнера для сбора травы (л) 40
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 3500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 450 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 40 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,171
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1222 x 437 x 1002

Scope of supply

  • Версия: Без аккумуляторов и зарядного устройства в комплектации
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Направляющая ручка, с регулируемой высотой
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника



Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
