Робот-газонокосилка RCX 6

Робот-газонокосилка Kärcher RCX 6 автоматически ухаживает за газонами площадью до 3000 м² без ограничительного провода. Навигация на базе GPS, RTK и искусственного интеллекта обеспечивает точное движение, распознавание препятствий и равномерное скашивание с автоматической регулировкой высоты от 2 до 10 см.

Робот-газонокосилка Керхер RCX 6 осуществляет навигацию без ограничительного провода, используя сигнал GPS, антенну RTK и камеру с технологией искусственного интеллекта. Точное определение пространственного положения позволяет аппарату перемещаться параллельными траекториями, обеспечивая равномерное и эффективное скашивание газона в минимальные сроки. Модель предназначена для ухода за газонами площадью до 3000 м². Высота среза травы регулируется в диапазоне от 2 до 10 см и может автоматически настраиваться через мобильное приложение в зависимости от особенностей различных зон участка. Все основные параметры работы также доступны для просмотра и изменения непосредственно на ЖК-дисплее устройства. Интеллектуальный алгоритм распознавания и объезда препятствий обеспечивает точное скашивание травы вблизи деревьев и других объектов, одновременно сохраняя безопасную дистанцию до животных, в частности ежей. Полный привод на все колёса позволяет роботу уверенно преодолевать крутые склоны до 70 % и выполнять плавные повороты без повреждения газона. Планирование обрабатываемых площадей осуществляется с помощью дистанционного управления через мобильное приложение или автоматического распознавания поверхностей с использованием технологий искусственного интеллекта. Участок можно разделить на несколько зон, включая определение запретных зон. В приложении также доступны индивидуальные настройки, в частности создание графика скашивания и выбор режимов перемещения аппарата.

Особенности и преимущества
Навигация по GPS и RTK
  • Не требуется ограничительный провод, благодаря чему отпадает необходимость в его длительной прокладке и выполнении других дополнительных работ.
  • Связь со спутниками и антенна RTK позволяют определять положение с сантиметровой точностью и точно задавать рабочие зоны.
  • План зоны скашивания составляется очень легко благодаря непосредственному дистанционному управлению роботом-газонокосилкой.
Камера с искусственным интеллектом
  • 3D-стереокамера распознает различные поверхности, например газонные или каменные, что обеспечивает автоматическое составление плана зоны скашивания.
  • Камера с технологией искусственного интеллекта распознает объекты и адаптирует поведение робота к встречающимся препятствиям. Он приближается к деревьям или кустам, но держится на безопасном расстоянии от живых существ.
  • При слабом GPS-сигнале камера поддерживает навигацию для эффективного и безопасного перемещения робота-газонокосилки.
Перемещение параллельными дорожками
  • Робот-газонокосилка движется параллельными дорожками, что обеспечивает максимальную эффективность скашивания. Расстояние между дорожками может задаваться индивидуально.
  • Если на газоне не должно оставаться полос, то можно настроить робота так, чтобы после каждого процесса кошения он изменял направление движения, или индивидуально определить необходимый угол скашивания.
Полный привод
  • Благодаря 3 приводным колесам робот-газонокосилка способен двигаться по склонам (до 70 %) и скашивать на них траву.
  • При перемещении по неровным участкам робот-газонокосилка может самостоятельно выходить из сложных ситуаций.
  • Он способен преодолевать довольно высокие пороги, например, при переходе между двумя участками разной высоты.
Плавный поворот
  • Комбинация приводных колес с поворачивающимся на 360° задним колесом обеспечивает плавный поворот робота, исключающий повреждение газона.
Автоматическая регулировка высоты среза
  • Высота среза травы может выбираться в широком диапазоне – от 2 до 10 см.
  • Высота среза регулируется электронным способом с помощью мобильного приложения.
  • Для каждой зоны скашивания можно выбрать свою высоту среза, устанавливаемую роботом-газонокосилкой самостоятельно.
Двойной косилочный механизм
  • Два дисковых ножа обеспечивают роботу-газонососилке большую рабочую ширину (35 см), что ускоряет процесс скашивания и повышает его эффективность.
Датчик дождя
  • При помощи датчика робот-газонокосилка определяет наличие дождя, после чего возвращается на базовую станцию и остается на ней до высыхания газона.
  • Однако можно изменить настройку, чтобы аппарат работал в дождливую погоду, а также отрегулировать время ожидания.
ЖК-дисплей
  • Большой ЖК-дисплей на корпусе робота-газонокосилки позволяет в любое время считывать информацию о его состоянии.
  • Основные настройки можно выполнять непосредственно на аппарате с помощью дисплея.
Автоматический мультизональный график
  • Робот-газонокосилка RCX 6 составляет индивидуальный график скашивания, зависящий от обрабатываемых площадей и их свойств, и затем регулярно следует ему.
  • Можно определить различные зоны, между которыми робот будет самостоятельно целенаправленно перемещаться.
  • График можно адаптировать к индивидуальным потребностям, например, исключить заезд робота в ту или иную зону в определенное время суток.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (м²) 3000
Тип косилочного механизма Свободно вращающиеся ножи
Число лезвий 6
Рабочая ширина (см) 35
Высота среза травы (см) 2 / 10
Преодолеваемый подъем (%) макс. 70
Применение кошения Мульчирование
Технология навигации GPS / RTK / Камера с искусственным интеллектом
Тип камеры 3D-стерео
Определение области скашивания GPS-локализация / Распознавание травы
Минимальная ширина проезда (см) 80
Количество зон скашивания (шт.) макс. 10
Время зарядки аккумулятора (мин) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 18
Емкость аккумулятора (Ач) 5
Зарядный ток (A) 5
Уровень шума (дБ(А)) 60
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Черный
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 868 x 535 x 297
Размеры робота (Д x Ш x В) (мм) 735 x 510 x 270
Масса робота (кг) 14,4
Продолжительность работы от 1 заряда (мин) 75
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,4
Вес (с упаковкой) (кг) 29,8

Scope of supply

  • Зарядная станция
  • Антенна RTK
  • Колышки для крепления зарядной станции: 8 шт.
  • Колышки для крепления антенны RTK: 4 шт.
  • Винты для установки антенны RTK: 4 шт.
  • Лезвия и винты газонокосилки: 18 шт.

Оснащение

  • Система навигации: Систематическая обработка дорожками
  • Запретные зоны
  • Функция резки краев
  • Сенсорная технология: Оптический датчик/ Датчик дождя/ Датчик подъема/ Датчик защиты от опрокидывания/ Датчик удара
  • LoRa®
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Блокировка PIN-кода
  • Обновление прошивки OTA
  • Плавающий косилочный механизм
  • Полный привод
  • Дисплей
  • Задержка из-за дождя
  • Количество колес: 3 шт.
  • Фары
  • Ручка для переноски
  • Защита от кражи

Видео

Области применения
  • Газоны всех типов с высотой травы до 10 см и уклоном до 70 %
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова