Робот-газонокосилка Керхер RCX 6 осуществляет навигацию без ограничительного провода, используя сигнал GPS, антенну RTK и камеру с технологией искусственного интеллекта. Точное определение пространственного положения позволяет аппарату перемещаться параллельными траекториями, обеспечивая равномерное и эффективное скашивание газона в минимальные сроки. Модель предназначена для ухода за газонами площадью до 3000 м². Высота среза травы регулируется в диапазоне от 2 до 10 см и может автоматически настраиваться через мобильное приложение в зависимости от особенностей различных зон участка. Все основные параметры работы также доступны для просмотра и изменения непосредственно на ЖК-дисплее устройства. Интеллектуальный алгоритм распознавания и объезда препятствий обеспечивает точное скашивание травы вблизи деревьев и других объектов, одновременно сохраняя безопасную дистанцию до животных, в частности ежей. Полный привод на все колёса позволяет роботу уверенно преодолевать крутые склоны до 70 % и выполнять плавные повороты без повреждения газона. Планирование обрабатываемых площадей осуществляется с помощью дистанционного управления через мобильное приложение или автоматического распознавания поверхностей с использованием технологий искусственного интеллекта. Участок можно разделить на несколько зон, включая определение запретных зон. В приложении также доступны индивидуальные настройки, в частности создание графика скашивания и выбор режимов перемещения аппарата.