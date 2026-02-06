Робот-газонокосилка RCX 6
Робот-газонокосилка Kärcher RCX 6 автоматически ухаживает за газонами площадью до 3000 м² без ограничительного провода. Навигация на базе GPS, RTK и искусственного интеллекта обеспечивает точное движение, распознавание препятствий и равномерное скашивание с автоматической регулировкой высоты от 2 до 10 см.
Робот-газонокосилка Керхер RCX 6 осуществляет навигацию без ограничительного провода, используя сигнал GPS, антенну RTK и камеру с технологией искусственного интеллекта. Точное определение пространственного положения позволяет аппарату перемещаться параллельными траекториями, обеспечивая равномерное и эффективное скашивание газона в минимальные сроки. Модель предназначена для ухода за газонами площадью до 3000 м². Высота среза травы регулируется в диапазоне от 2 до 10 см и может автоматически настраиваться через мобильное приложение в зависимости от особенностей различных зон участка. Все основные параметры работы также доступны для просмотра и изменения непосредственно на ЖК-дисплее устройства. Интеллектуальный алгоритм распознавания и объезда препятствий обеспечивает точное скашивание травы вблизи деревьев и других объектов, одновременно сохраняя безопасную дистанцию до животных, в частности ежей. Полный привод на все колёса позволяет роботу уверенно преодолевать крутые склоны до 70 % и выполнять плавные повороты без повреждения газона. Планирование обрабатываемых площадей осуществляется с помощью дистанционного управления через мобильное приложение или автоматического распознавания поверхностей с использованием технологий искусственного интеллекта. Участок можно разделить на несколько зон, включая определение запретных зон. В приложении также доступны индивидуальные настройки, в частности создание графика скашивания и выбор режимов перемещения аппарата.
Особенности и преимущества
Навигация по GPS и RTK
- Не требуется ограничительный провод, благодаря чему отпадает необходимость в его длительной прокладке и выполнении других дополнительных работ.
- Связь со спутниками и антенна RTK позволяют определять положение с сантиметровой точностью и точно задавать рабочие зоны.
- План зоны скашивания составляется очень легко благодаря непосредственному дистанционному управлению роботом-газонокосилкой.
Камера с искусственным интеллектом
- 3D-стереокамера распознает различные поверхности, например газонные или каменные, что обеспечивает автоматическое составление плана зоны скашивания.
- Камера с технологией искусственного интеллекта распознает объекты и адаптирует поведение робота к встречающимся препятствиям. Он приближается к деревьям или кустам, но держится на безопасном расстоянии от живых существ.
- При слабом GPS-сигнале камера поддерживает навигацию для эффективного и безопасного перемещения робота-газонокосилки.
Перемещение параллельными дорожками
- Робот-газонокосилка движется параллельными дорожками, что обеспечивает максимальную эффективность скашивания. Расстояние между дорожками может задаваться индивидуально.
- Если на газоне не должно оставаться полос, то можно настроить робота так, чтобы после каждого процесса кошения он изменял направление движения, или индивидуально определить необходимый угол скашивания.
Полный привод
- Благодаря 3 приводным колесам робот-газонокосилка способен двигаться по склонам (до 70 %) и скашивать на них траву.
- При перемещении по неровным участкам робот-газонокосилка может самостоятельно выходить из сложных ситуаций.
- Он способен преодолевать довольно высокие пороги, например, при переходе между двумя участками разной высоты.
Плавный поворот
- Комбинация приводных колес с поворачивающимся на 360° задним колесом обеспечивает плавный поворот робота, исключающий повреждение газона.
Автоматическая регулировка высоты среза
- Высота среза травы может выбираться в широком диапазоне – от 2 до 10 см.
- Высота среза регулируется электронным способом с помощью мобильного приложения.
- Для каждой зоны скашивания можно выбрать свою высоту среза, устанавливаемую роботом-газонокосилкой самостоятельно.
Двойной косилочный механизм
- Два дисковых ножа обеспечивают роботу-газонососилке большую рабочую ширину (35 см), что ускоряет процесс скашивания и повышает его эффективность.
Датчик дождя
- При помощи датчика робот-газонокосилка определяет наличие дождя, после чего возвращается на базовую станцию и остается на ней до высыхания газона.
- Однако можно изменить настройку, чтобы аппарат работал в дождливую погоду, а также отрегулировать время ожидания.
ЖК-дисплей
- Большой ЖК-дисплей на корпусе робота-газонокосилки позволяет в любое время считывать информацию о его состоянии.
- Основные настройки можно выполнять непосредственно на аппарате с помощью дисплея.
Автоматический мультизональный график
- Робот-газонокосилка RCX 6 составляет индивидуальный график скашивания, зависящий от обрабатываемых площадей и их свойств, и затем регулярно следует ему.
- Можно определить различные зоны, между которыми робот будет самостоятельно целенаправленно перемещаться.
- График можно адаптировать к индивидуальным потребностям, например, исключить заезд робота в ту или иную зону в определенное время суток.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (м²)
|3000
|Тип косилочного механизма
|Свободно вращающиеся ножи
|Число лезвий
|6
|Рабочая ширина (см)
|35
|Высота среза травы (см)
|2 / 10
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 70
|Применение кошения
|Мульчирование
|Технология навигации
|GPS / RTK / Камера с искусственным интеллектом
|Тип камеры
|3D-стерео
|Определение области скашивания
|GPS-локализация / Распознавание травы
|Минимальная ширина проезда (см)
|80
|Количество зон скашивания (шт.)
|макс. 10
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|18
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5
|Зарядный ток (A)
|5
|Уровень шума (дБ(А))
|60
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Черный
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|868 x 535 x 297
|Размеры робота (Д x Ш x В) (мм)
|735 x 510 x 270
|Масса робота (кг)
|14,4
|Продолжительность работы от 1 заряда (мин)
|75
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|29,8
Scope of supply
- Зарядная станция
- Антенна RTK
- Колышки для крепления зарядной станции: 8 шт.
- Колышки для крепления антенны RTK: 4 шт.
- Винты для установки антенны RTK: 4 шт.
- Лезвия и винты газонокосилки: 18 шт.
Оснащение
- Система навигации: Систематическая обработка дорожками
- Запретные зоны
- Функция резки краев
- Сенсорная технология: Оптический датчик/ Датчик дождя/ Датчик подъема/ Датчик защиты от опрокидывания/ Датчик удара
- LoRa®
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Блокировка PIN-кода
- Обновление прошивки OTA
- Плавающий косилочный механизм
- Полный привод
- Дисплей
- Задержка из-за дождя
- Количество колес: 3 шт.
- Фары
- Ручка для переноски
- Защита от кражи
Области применения
- Газоны всех типов с высотой травы до 10 см и уклоном до 70 %