Концентрат чистящего средства для окон, 500мл

Средство для мойки окон обеспечивает тщательную очистку любых гладких водостойких поверхностей (стекол, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.).

Средство для мойки окон обеспечивает тщательную очистку любых гладких водостойких поверхностей (стекол, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.). Его формула ускоряет стекание со стекол дождевых капель и замедляет повторное загрязнение.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,535
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 65 x 210
Концентрат чистящего средства для окон, 500мл

Видео

Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Решетчатые окна
  • Зеркала
  • Стеклянные столы
  • Душевые кабины
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова