Концентрат чистящего средства для окон, 500мл
Средство для мойки окон обеспечивает тщательную очистку любых гладких водостойких поверхностей (стекол, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.).
Средство для мойки окон обеспечивает тщательную очистку любых гладких водостойких поверхностей (стекол, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.). Его формула ускоряет стекание со стекол дождевых капель и замедляет повторное загрязнение.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,535
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Зеркала
- Стеклянные столы
- Душевые кабины