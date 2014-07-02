Концентрат чистящего средства для окон RM 503, 20мл

Моющее средство для очистки без разводов всех гладких водостойких поверхностей, таких как стекло, окна, зеркала, душевые кабины и т.д. Создает легкий эффекти водоотталкивания и сохраняет поверхности более чистыми.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 4 x 20
Единица упаковки (шт.) 20
Вес (с упаковкой) (кг) 0,118
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 225 x 115 x 25
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Решетчатые окна
  • Зеркала
  • Стеклянные столы
  • Душевые кабины
