Концентрат чистящего средства для стекол, 500мл
Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,562
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Зеркала
- Стеклянные столы
- Душевые кабины