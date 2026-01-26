Средство для уборки каменных полов RM 537, 500мл
Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (кг)
|0,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,619
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Области применения
- Керамическая плитка
- Камень
- Полы ПВХ
- Линолеум
- Покрытия из винила