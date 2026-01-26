Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535, 500мл

Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (кг) 0,501
Вес (с упаковкой) (кг) 0,813
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 655 x 210
Области применения
  • Вощеный деревянный пол
  • Деревянные полы, обработанные маслом и воском
