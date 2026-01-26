Автомобильный шампунь RM 619, 5л
Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,12
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|190 x 140 x 250
Совместимая техника
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров