Средство для мойки мотоцикла, 500мл

Для ручной чистки мотоциклов. Мягко и эффективно удаляет типичные загрязнения, такие как тормозная пыль, износ шин, насекомые, грязь и масло. Мечта в использовании благодаря липкой гелевой формуле.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (кг) 0,562
Вес (с упаковкой) (кг) 0,719
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 70 x 70 x 240
Свойства
  • Улучшенная формула – особенно эффективна даже против стойкой тормозной пыли
  • Гелевая формула обеспечивает идеальное сцепление и простоту использования.
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Совместимая техника
Области применения
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
