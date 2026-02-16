Средство для ухода за камнем и фасадами, 1л
Высокоэффективное средство для защиты наружных поверхностей ухаживает за поверхностями на открытом воздухе, освежает цвет, защищает от воздействия окружающей среды и впечатляет своими высокими эксплуатационными характеристиками.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,01
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Области применения
- Камень
- Деревянные поверхности
- Текстильные поверхности
- Пластик
- Металл