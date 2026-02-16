Средство для ухода за камнем и фасадами, 1л

Высокоэффективное средство для защиты наружных поверхностей ухаживает за поверхностями на открытом воздухе, освежает цвет, защищает от воздействия окружающей среды и впечатляет своими высокими эксплуатационными характеристиками.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,01
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Области применения
  • Камень
  • Деревянные поверхности
  • Текстильные поверхности
  • Пластик
  • Металл
