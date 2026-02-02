Универсальное чистящее средство RM 626, 1л

Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,007
Вес (с упаковкой) (кг) 1,157
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Свойства
  • Активное чистящее средство для быстрой и эффективной очистки от масел, жиров, остатков, содержащих минералы, и загрязнений от выхлопных газов.
  • Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Совместимая техника
Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
