Робот для мойки окон Керхер RCW 4 предназначен для автоматизированной очистки больших и труднодоступных стеклянных поверхностей и обеспечивает стабильный результат без ручной работы. Благодаря вакуумной технологии устройство надёжно удерживается на гладких поверхностях, включая окна, зеркала и стеклянные душевые кабины. Очистка безрамного стекла выполняется безопасно и эффективно благодаря систематической навигации с четырьмя датчиками, распознающими рамы, края и препятствия. Микроволоконная салфетка непрерывно увлажняется моющим раствором через шесть распылительных форсунок с насосным приводом, что обеспечивает равномерное нанесение жидкости и предотвращает образование капель и их разнесение ветром. В зависимости от степени загрязнения пользователь может выбрать один из четырёх автоматических режимов или ручной режим с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодная индикация и голосовые сообщения информируют о текущем состоянии устройства, в том числе о необходимости долива моющего средства. Средство для мойки окон Керхер RM 503, входящее в комплект, эффективно удаляет загрязнения, высыхает без разводов и способствует быстрому стеканию дождевой воды, обеспечивая длительную чистоту. В случае отключения электропитания робот остаётся на поверхности благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.