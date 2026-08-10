Держатель лезвия для сгона воды
Держатель лезвия для сгона воды от Kärcher позволяет легко заменять планки, надежно лежит в руке и может использоваться с телескопическими штангами.
Прост в использовании, проверен временем: Держатель лезвия для сгона воды в мягком захвате от Kärcher надежно лежит в руке — также при использовании с телескопической штангой. Ручка позволяет легко заменять планки и изготовлена из нержавеющей стали и высококачественного пластика.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|з нержавеющей стали / Поликарбонат
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,127
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 30 x 160
Оснащение
- Соединение MULTILINK
- Итальянская резьба
Области применения
- Окна