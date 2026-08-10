Держатель лезвия для сгона воды

Держатель лезвия для сгона воды от Kärcher позволяет легко заменять планки, надежно лежит в руке и может использоваться с телескопическими штангами.

Прост в использовании, проверен временем: Держатель лезвия для сгона воды в мягком захвате от Kärcher надежно лежит в руке — также при использовании с телескопической штангой. Ручка позволяет легко заменять планки и изготовлена из нержавеющей стали и высококачественного пластика.

Спецификации

Технические характеристики

Материал з нержавеющей стали / Поликарбонат
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,127
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 30 x 160

Оснащение

  • Соединение MULTILINK
  • Итальянская резьба
Держатель лезвия для сгона воды
Области применения
  • Окна
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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