Резиновое лезвие для сгона воды, 35 см

V-образная профилированная шина, длина 35 см, с переменной настройкой положения планки от Kärcher. Сделана из высококачественной нержавеющей стали, в комплекте с мягкой резиновой полосой.

Профессиональная V-образная планка длиной 35 см позволяет быстро заменять планки, всегда идеально лежит и предлагает переменную настройку положения планки. Сделана из высококачественной нержавеющей стали, прочная профессиональная планка также впечатляет долгим сроком службы. В комплекте с мягкой резиновой полосой. Может использоваться с держателями лезвий от Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Материал з нержавеющей стали
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,098
Масса с упаковкой (кг) 0,104
Длина (мм) 350
Размеры (в упаковке) (мм) 350 x 2 x 20
Резиновое лезвие для сгона воды, 35 см
Совместимая техника
Области применения
  • Окна
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова