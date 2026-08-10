V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 45 cm
V-образная профилированная шина, длина 45 см, с переменной настройкой положения планки от Kärcher. Сделана из высококачественной нержавеющей стали, в комплекте с мягкой резиновой полосой.
Профессиональная V-образная планка длиной 45 см позволяет быстро заменять планки, всегда идеально лежит и предлагает переменную настройку положения планки. Сделана из высококачественной нержавеющей стали, прочная профессиональная планка также впечатляет долгим сроком службы. В комплекте с мягкой резиновой полосой. Может использоваться с держателями лезвий от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|з нержавеющей стали
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,127
|Длина (мм)
|450
Области применения
- Окна