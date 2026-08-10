Салфетка Pad Strip, 35 см

Салфетка Pad Strip от Kärcher из высококачественного смесового материала, длиной 35 см, впечатляет дополнительной подушкой для максимальной силы очистки грубой грязи.

Изготовленная из высококачественного коротковорсового смесового материала, салфетка Pad Strip от Kärcher длиной 35 сантиметров впечатляет оптимальными результатами при очистке окон и других поверхностей. Благодаря дополнительной встроенной подушке она также быстро и эффективно удаляет грубую грязь и сильно прилипшие отложения. С практичной застежкой на липучке для особенно комфортного использования. Можно использовать с T-beam от Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 35
Материал 100% ПЭТ
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,05
Масса с упаковкой (кг) 0,068
Длина (мм) 350
Размеры (в упаковке) (мм) 350 x 65 x 15
Салфетка Pad Strip, 35 см
Области применения
  • Окна
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Created with AI (artificial intelligence)

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