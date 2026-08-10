Шубка Polyester, 45cm

Полиэстеровая шубка для мытья окон длиной 45 см. Эффективно удаляет засохшую грязь, следы насекомых и пятна, подходит для первичной очистки.

Профессиональная сменная насадка-шубка рабочей длиной 45 см предназначена для быстрой и безупречной мойки масштабных стеклянных фасадов, витрин автосалонов и панорамных окон в современных зданиях. Изготовлен из плотного полиэстерового волокна, которое характеризуется высокой поглощающей способностью и прочностью. Шубка разработана специально для очистки окон с уличной стороны: она быстро справляется с засохшей пылью, копотью от автомобилей, пятнами или следами насекомых. Благодаря рабочей ширине 45 см, клинер за один проход обрабатывает значительную площадь стекла, что существенно оптимизирует рабочее время. Материал устойчив к истиранию, не линяет, отлично стирается в машинке и рассчитан на длительный срок коммерческой службы. Совместима с T-держателями длиной 45 см.

Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 45
Материал PET / Полиамид
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,06
Длина (мм) 450
Шубка Polyester, 45cm
Области применения
  • Окна
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Created with AI (artificial intelligence)

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