Шубка с абразивным падом Polyester, 45см
Полиэстеровая шубка с абразивным падом длиной 45 см. Помогает удалять стойкие загрязнения, следы насекомых и засохшую грязь.
Комбинированная насадка-шубка увеличенной длины (45 см) создана для профессиональной очистки стеклянных поверхностей большой площади при наличии сильных загрязнений. Основание шубки выполнено из прочного полиэстера, который прекрасно впитывает воду и равномерно распределяет моющее средство по стеклу. Главное преимущество модели – наличие абразивного пада средней жесткости. Пад помогает снять со стекла присохшую строительную грязь, брызги раствора, пыльцу растений, птичий помет и следы насекомых. Рабочая ширина 45 см значительно повышает скорость уборки больших панорамных окон и торговых витрин. Насадка надежно фиксируется на держателе, устойчива к износу и легко стирается.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|45
|Материал
|100% ПЭТ
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,06
|Длина (мм)
|450
Области применения
- Окна