Шубка с абразивным падом Polyester, 45см

Полиэстеровая шубка с абразивным падом длиной 45 см. Помогает удалять стойкие загрязнения, следы насекомых и засохшую грязь.

Комбинированная насадка-шубка увеличенной длины (45 см) создана для профессиональной очистки стеклянных поверхностей большой площади при наличии сильных загрязнений. Основание шубки выполнено из прочного полиэстера, который прекрасно впитывает воду и равномерно распределяет моющее средство по стеклу. Главное преимущество модели – наличие абразивного пада средней жесткости. Пад помогает снять со стекла присохшую строительную грязь, брызги раствора, пыльцу растений, птичий помет и следы насекомых. Рабочая ширина 45 см значительно повышает скорость уборки больших панорамных окон и торговых витрин. Насадка надежно фиксируется на держателе, устойчива к износу и легко стирается.

Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 45
Материал 100% ПЭТ
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,06
Длина (мм) 450
Шубка с абразивным падом Polyester, 45см
Области применения
  • Окна
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Created with AI (artificial intelligence)

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