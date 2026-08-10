Профессиональный держатель рабочей длиной 45 см предназначен для качественной мойки окон, витрин, фасадов и других стеклянных поверхностей большой площади. Корпус инструмента изготовлен из особого ударопрочного полипропилена. Этот материал отличается экстремально малым весом в сочетании с высокой прочностью на изгиб, что существенно снижает нагрузку на мышцы рук и спины мойщика во время продолжительной работы на вытянутых руках. Держатель оснащен универсальной системой крепления MultiLink, которая позволяет быстро соединять инструмент с телескопическими ручками Kärcher под разными углами а также совместим с любыми шубками длиной 45 см. Продуманная форма держателя способствует равномерному распределению давления по всей длине шубки для идеального шубки.