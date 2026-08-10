T-образный держатель для шубок Light MultiLink 45 см

Легкий и надежный держатель для шубок длиной 45 см из полипропилена и универсальной крепежной системы MultiLink.

Профессиональный держатель рабочей длиной 45 см предназначен для качественной мойки окон, витрин, фасадов и других стеклянных поверхностей большой площади. Корпус инструмента изготовлен из особого ударопрочного полипропилена. Этот материал отличается экстремально малым весом в сочетании с высокой прочностью на изгиб, что существенно снижает нагрузку на мышцы рук и спины мойщика во время продолжительной работы на вытянутых руках. Держатель оснащен универсальной системой крепления MultiLink, которая позволяет быстро соединять инструмент с телескопическими ручками Kärcher под разными углами а также совместим с любыми шубками длиной 45 см. Продуманная форма держателя способствует равномерному распределению давления по всей длине шубки для идеального шубки.

Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 45
Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,12
Масса с упаковкой (кг) 0,148
Длина (мм) 450
Размеры (в упаковке) (мм) 450 x 150 x 30

Оснащение

  • Соединение MULTILINK
  • Итальянская резьба
T-образный держатель для шубок Light MultiLink 45 см
Области применения
  • Окна
Принадлежности
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