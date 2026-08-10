Держатель мопа для сухой уборки, 80 см
Легкий и поворачивающийся на 360° держатель 80-сантиметровой ширины для установки мопов для вытирания пыли (80 см). Прекрасно подходит для сухой уборки больших заставленных площадей.
80-сантиметровый держатель мопа для вытирания пыли представляет собой легкую шарнирную конструкцию, предназначенную для установки мопов для вытирания пыли шириной 80 см. Поскольку мопы из хлопка могут немного усаживаться при стирке, крепежные элементы держателя допускают соответствующую регулировку. Шарнирное крепление рукоятки к держателю мопа позволяет эффективно очищать заставленные площади больших размеров, включая их краевые участки. При этом малый вес держателя обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|80
|Материал
|Сталь, оцинкованная / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,41
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|800 x 90
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Области применения
- Полы – сухая уборка