Щетка для пола (поливинилхлорид), 35 см
Для эффективной уборки внутренних помещений и территорий снаружи: Щетка (35 см) с деревянной основой, жесткой щетиной из износостойкого ПВХ и резьбой.
Щетка шириной 35 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ подходит для подметания рыхлого мусора как в помещениях, так и на открытом воздухе. Колодка оснащена резьбой, позволяющей закрепить щетку на предлагаемых Kärcher алюминиевых ручках — обычной или телескопической.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Программа
|STANDARD / CLASSIC
|Рабочая ширина (см)
|35
|Материал
|PVC / Дерево
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,5
Области применения
- Подметание