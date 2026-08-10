Щетка для пола (поливинилхлорид), 60 см
Щетка шириной 60 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ
Щетка шириной 60 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ подходит для подметания рыхлого мусора как в помещениях, так и на открытом воздухе. Колодка имеет резьбу, позволяющую закрепить щетку на предлагаемой Kärcher деревянной ручке.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Программа
|CLASSIC
|Рабочая ширина (см)
|60
|Материал
|PVC / Дерево / Сталь, оцинкованная
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|1,007
|Длина (мм)
|600
Области применения
- Подметание