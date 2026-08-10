Щипцы для сбора крупного мусора, 100 см

Эргономичный сборщик мусора длиной 100 см для удобного сбора крупного мусора.

Эргономичные щипцы для крупного мусора длиной 100 см отлично подходят для подбора крупного мусора в удобном вертикальном положении, что позволяет выполнять работу длительное время без переутомления.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,25
Масса с упаковкой (кг) 0,3
Длина (мм) 1000
Размеры (в упаковке) (мм) 1040 x 160 x 270
Области применения
  • Полы – сухая уборка
  • Подметание
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Created with AI (artificial intelligence)

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